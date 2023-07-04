Кумир миллионов украинцев: Павелко в УАФ может заменить легендарный футболист и тренер

Шевченко является легендой украинского и мирового футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который является фигурантом громкого дела, вскоре может лишиться своей должности. На его место претендует бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Об этом в эфире программы "ТаТоТаке" заявил журналист Михаил Спиваковский.

По его информации, Шевченко уже выразил готовность возглавить главный футбольный орган страны.

"Андрей Николаевич – человек очень дипломатичный в этих вопросах. По моей информации – только вот несколько дней назад Шевченко сказал "Да", — отметил он.

При этом Спиваковский отметил, что раньше Шевченко не давал утвердительного ответа на вопрос о том, готов ли он возглавить УАФ.

"Не знаю, что у него означает "Да". Но сейчас как никогда Шевченко близок к тому, чтобы заменить Павелко. Вывод простой – если Павелко уйдет, то будет Шевченко. Сейчас шансы как никогда высоки", – сказал журналист.

Отметим, что Андрей Шевченко является легендой украинского и мирового футбола. В 2004 году он получил награду "Золотой мяч".

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