Освобожденный из российского плена защитник Мариуполя поддержал Павелко и обратился к Зеленскому из-за судейского произвола

Арест Павелко он назвал попыткой россии избавиться от своего главного оппонента в футболе

Военный врач, нейрохирург, герой-защитник Мариуполя и в то же время рефери Украинской ассоциации футбола Дмитрий Кубряк на своей странице в Facebook отреагировал на арест руководителя УАФ Андрея Павелко.

"Слава Украине!

Редко делюсь своими мыслями в социальных сетях, но иногда возникают такие моменты, когда молчать просто невозможно.

Напоминаю, что война россии против Украины началась не 24.02.2022 года. На мой взгляд, целенаправленная агрессивная деятельность со стороны россии, направленная на уничтожение украинской идентичности и государственности продолжалась все годы Украинской Независимости.

Для осуществления этих намерений российская пятая колонна работала во всех ветвях власти в Украине: законодательной, исполнительной и судебной.

Ценой двух революций, потери части территории и тысяч жизней своих лучших сыновей и дочерей Украина наконец получила законодательную и исполнительную власть, которые заинтересованы в существовании, процветании и развитии нашего государства. Благодаря титаническим усилиям Владимира Зеленского, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины обеспечивается устойчивое движение Украины к европейским и евро-атлантическим институтам.

Однако в Украине существует третья ветвь власти – судебная – необходимость реформы которой Вы, господин Президент, постоянно подчеркиваете и которую так ждет украинское общество. Мы презираем репрессивную систему страны-агрессора, когда под надуманными и вымышленными предлогами политических оппонентов, общественных активистов и простых россиян обвиняют и бросают в тюрьму. И все прекрасно понимают, что там людям не стоит надеяться на справедливость и беспристрастность, а все решения заранее написаны в кабинетах власти. Само понятие "человек", его права и свободы в россии не стоят ничего.

Мы ведь не хотим так как в россии?

Убежден, что футбол давно не является лишь видом спорта. Для миллионов людей во всем мире футбол стал философией и религией. И победы на футбольном фронте Украина одержала еще в начале полномасштабной агрессии рф, когда благодаря бескомпромиссной и жесткой позиции Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Васильевича Павелко, агрессоров выбросили со всех международных соревнований. Затем было реализовано невероятное – проведен Чемпионат Украины по футболу. Однако кому-то эти успехи не нравятся и кто-то считает, что именно сейчас нужно выяснить отношения в украинском футболе и снести с должности президента Национальной футбольной ассоциации.

Именно СНЕСТИ. Потому что то, что сейчас устраивает судебная система против УАФ, я по-другому назвать не могу. Нагло и вызывающе дело за одну ночь передается в "нужный" суд, в котором принимается "нужное" решение. Что в результате? Страна-агрессор избавляется от своего главного раздражителя и "кости в горле" в футболе в лице члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко, который на уровне УЕФА и ФИФА крепко держит украинские позиции.

Кому это все выгодно и зачем это все делается – вопрос риторический», – написал он.

Кубряк также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "вмешаться в данную ситуацию, не допустить продолжения правового произвола и реализовать такую ожидаемую судебную реформу".