Громкое дело Павелко: ситуацией могут воспользоваться в россии

В россии хотят добиться наказания для Павелко и в Европе

В россии решили вмешаться в громкий скандал вокруг президента Украинской федерации футбола Андрея Павелко, которого судят по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Как рассказал на пресс-конференции 27 июня адвокат Денис Бугай, Россия хочет воспользоваться ситуацией и добиться исключения футбольного чиновника из Исполкома УЕФА.

"Если мы включим VPN и посмотрим, что пишут российские сайты и что делает их так называемая ассоциация футбола, то там мы увидим другое – именно этой ситуацией активно пользуется Россия, которая на сегодняшний день начала поднимать вопрос приостановления членства Павелко в Исполкоме УЕФА в связи с этим уголовным производством", — уточнил он.

По словам юриста, таким образом россияне надеются "выбить голос Украины на мировой арене футбола".

"Российский футбол отстранен от мира, в отличие от других спортивных федераций. И они сегодня эту ситуацию пытаются использовать против нас, против украинского футбола. Наша задача – не дать им ее использовать против нас", – сказал Бугай.

Ранее сообщалось, что недавно Павелко выиграл выборы в УЕФА.