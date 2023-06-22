"Так выглядит ничтожность": Маси Найем объявил о защите интересов Павелко его компанией, чем вызвал скандал

Участник войны против рф и адвокат настаивает на верховенстве права

Адвокат и и ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил о том, что основанная им компания "Миллер" будет защищать интересы арестованного президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, чем вызвал бурю возмущений.

Об этом он написал в Facebook. По его словам, это будет один из самых громких процессов в истории современной Украины, ведь их клиент, считает юрист, незаконно заключен под стражу.

Адвокат убежден: прокуратура не имела права передавать уголовное производство по ГСУ в отделение полиции во Львове, которая, в свою очередь, не имела права расследовать, тогда как суд во Львове был обязан применить судебный контроль и остановить это, но этого не произошло.

"На наших глазах разворачиваются очередной этап борьбы за кресло президента УАФ с использованием ключевых государственных институций. В деле фигурируют как всем известные фамилии, так и новые имена. Об этом они скажут на пресс-конференции в пятницу", — отметил Найем.

Позже ветеран российско-украинской войны там же отреагировал на возмущения пользователей соцсетей о том, почему компания "Миллер" взялась защищать оскандалившегося функционера.

"Извините. Я просто посмотрел дело одним глазом. И, на первый взгляд, все выглядит вежливо. Выиграем и тогда поговорим. Верховенство права — это не про эмоции. Благодарю общество за реакцию", — написал Найем.

Также в ответ на комментарий одного из пользователей, стоит ли это дело больше 500 тыс. долларов, он заявил, что "это бесценное дело, которое стоит жизни человеку, преследуемому без доказательств, а завтра там можете оказаться вы".

Среди возмущенных был и журналист Родион Шовкошитный: "Без эмоций. С 17 года пытался запустить его, никто не брался. Были собраны людьми различные доказательства, схемы с ФОПами, через которые проводились средства, фиктивные закупки, фамилии — никто. Кроме парня, который сейчас штурмовик с тремя ранениями. Потом понемногу пошло-поехало. Начались открываться дела. Если честно, я в а**е от тебя сейчас. И не прикрывайся верховенством права".

Комментарии в основном были негативного характера:

"Какой позор. Разочарование за разочарованием. Ладно. Адвокат может защищать и подонков согласно этике. Но хоть имейте совесть не делать из подонка жертву. Манипулирование ранением это вообще за гранью";

"Так выглядит ничтожность";

"Я не понимаю как человек калибра Маси может защищать "замазанного" Павелко";

"Ты просто определись, ты адвокат или военный. Если первое — то вопросов нет. Кому-то и Путина когда-то придется защищать в судах. А если второе, то это максимально непонятно и абсурдно — вписываться за коррупционера, лжеца и проходимца".

Напомним, что Павелко отправили под стражу до 14 августа по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что суд неоднократно отстранял функционера от должности президента УАФ, однако в самой организации это опровергали. Недавно Павелко выиграл выборы в Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Звезда украинского футбола, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов считает несправедливым арест Павелко.