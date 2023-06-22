"Так виглядає нікчемність": Масі Найєм оголосив про захист інтересів Павелка його компанією, чим викликав скандал

Учасник війни проти росії та адвокат наполягає на верховенстві права

Адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив про те, що заснована ним компанія "Міллер" захищатиме інтереси заарештованого президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, чим викликав обурення.

Про це він написав у Facebook. За його словами, це буде один із найгучніших процесів в історії сучасної України, адже їхнього клієнта, вважає юрист, незаконно взяли під варту.

Адвокат переконаний: прокуратура не мала права передавати кримінальне провадження з ГСУ до відділку поліції у Львові, яка, у свою чергу, не мала права розслідувати, тоді як суд у Львові був зобов’язаний застосувати судовий контроль та зупинити це, але цього не сталося.

"На наших очах розгортаються черговий етап боротьби за крісло президента УАФ з використанням ключових державних інституцій. У справі фігурують як усім відомі прізвища, так і нові імена. Про це вони скажуть на прес-конференції в п’ятницю", — зазначив Найєм.

Пізніше ветеран російсько-української війни там же відреагував на обурення користувачів соцмереж про те, чому компанія "Міллер" взялася захищати функціонера, що оскандалився.

"Вибачте. Я просто подивився справу одним оком. І, на перший погляд, все виглядає чемно. Виграємо і тоді поговоримо. Верховенство права — це не про емоції. Дякую суспільству за реакцію", — написав Найєм.

Також у відповідь на коментар одного з користувачів, чи коштує ця справа більше 500 тис. доларів, він заявив, що "це безцінна справа, яка коштує життя людині, яка переслідується без доказів, а завтра там можете опинитися ви".

Серед обурених був і журналіст Родіон Шовкошитний: "Без емоцій. З 17 року намагався запустити його, ніхто не брався. Були зібрані людьми різні докази, схеми з ФОПами, через які проводилися кошти, фіктивні закупівлі, прізвища — ніхто. Окрім хлопця, який зараз штурмовик з трьома пораненнями. Потім потроху пішло-поїхало. Почалися відкриватися справи. Якщо чесно, я в а**ї з тебе зараз. І не прикривайся верховенством права".

Коментарі переважно були негативного характеру:

"Який сором. Розчарування за розчаруванням. Ок. Адвокат може захищати і покидьків згідно з етикою. Але хоч майте совість не робити з покидька жертву. Маніпулювання пораненням це взагалі за межею";

"Так виглядає жалюгідність" ;

"Я не розумію, як людина калібру Масі може захищати "замазаного" Павелка" ;

"Ти просто визначся, ти адвокат чи військовий. Якщо перше — то питань немає. Комусь і путіна колись доведеться захищати в судах. А якщо друге, то це максимально незрозуміло і абсурдно — вписуватись за корупціонера, брехуна і пройдисвіта".

Нагадаємо, що Павелка відправили під варту до 14 серпня у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше повідомлялося, що суд неодноразово усував функціонера з посади президента УАФ, однак у самій організації це спростовували. Нещодавно Павелко виграв вибори до Виконкому Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Зірка українського футболу, володар "Золотого м’яча"-1986 Ігор Бєланов вважає несправедливим арешт Павелка.