"Спроби ганебних репресій": володар "Золотого м’яча" став на захист Павелка

Легенда українського футболу не вірить у винність Павелка

Зірка українського футболу, володар "Золотого м’яча"-1996, Ігор Бєланов вважає несправедливим арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що прибув до Львова, де 22 червня відбудеться розгляд апеляції на утримання під вартою глави УАФ.

Легендарний футболіст сподівається на те, що у розгляді цієї справи переможе справедливість.

"Як і у футболі є три рефері, що є гарантією фейр-плей, завтра розглядатимуть це питання троє суддів. Хочу вірити, що їм вистачить сміливості на "чесну гру", на ухвалення законного рішення про скасовування арешту, після чого вони без сорому дивитимуться у вічі навіть не нам, а й своїм дітям", — написав він.

Також Бєланов зазначив, що прихильників Павелка залякати не вдалося і вони прийдуть до перемоги.

Ексгравець київського "Динамо" додав, що ті, хто стоять за спробами "ганебних репресій невинних людей, заклали бомбу сповільненої дії під власні стільці".

Нагадаємо, що Павелка відправили під варту до 14 серпня у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні Павелко виграв вибори до Виконкому УЄФА.