"Попытки позорных репрессий": обладатель "Золотого мяча" встал на защиту Павелко

Легенда украинского футбола не верит в виновность Павелко

Звезда украинского футбола, обладатель "Золотого мяча"-1996 Игорь Беланов считает несправедливым арест президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

На своей странице в Facebook он написал, что прибыл во Львов, где 22 июня пройдет рассмотрение апелляции на содержание под стражей главы УАФ.

Легендарный футболист надеется на то, что в рассмотрении этого дела восторжествует справедливость.

"Как и в футболе есть три рефери, что является гарантией фейр-плей, завтра будут рассматривать этот вопрос трое судей. Хочу верить, что им хватит смелости на "честную игру", на принятие законного решения об отмене ареста, после чего они без стыда будут смотреть в глаза даже не нам, а своим детям", — написал он.

Также Беланов отметил, что сторонников Павелка запугать не удалось и они будут добиваться победы.

Экс-игрок киевского "Динамо" добавил, что те, кто стоят за попытками "позорных репрессий невинных людей, заложили бомбу замедленного действия под собственные же стулья".

Напомним, что Павелко отправили под стражу до 14 августа по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле Павелко выиграл выборы в Исполком УЕФА.