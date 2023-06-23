"Не разделяю его ценности": Маси Найем открестился от дела Павелко после скандала

Юрист признался, что для него это урок

Адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил об отказе комментировать дело арестованного президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, защита интересов которого основанной им компании "Миллер" вызвал возмущение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, он с пониманием относится к негодованию, которое вызвал его комментарий о том, что в этом деле присутствует нарушение верховенства права.

"Я не являюсь и не был адвокатом по делу Андрея Павелко. Я не разделяю ценности Андрея. Доверяю своим коллегам и свое сообщение делал, поддерживая их профессиональную деятельность. Эти нарушения действительно есть", — отметил Найем.

Адвокат признался, что для него это урок, поскольку он не принимает непосредственного участия в делах компании, а его публичные заявления "очевидно влияют на общественное мнение".

Ветеран также напомнил, что он — военнослужащий, и меньше всего хотел бы, чтобы его кредит доверия от общества и репутация использовались в делах, которые должен рассматривать суд и следственные органы.

"И для меня очевидно, что мои ценности не тождественны с клиентом юридической компании. Что касается непосредственно Андрея Павелко, мы не знакомы с ним и никогда не пересекались. Я не разделяю ценности Андрея", — резюмировал Найем.

Напомним, что Павелко отправили под стражу до 14 августа по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что суд неоднократно отстранял функционера от должности президента УАФ, однако в самой организации это опровергали. Недавно Павелко выиграл выборы в Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Звезда украинского футбола, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов считает несправедливым арест Павелко.