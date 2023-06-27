Гучна справа Павелка: ситуацією можуть скористатися в росії

У росії хочуть домогтися покарання для Павелка та в Європі

У росії вирішили втрутитися у гучний скандал довкола президента Української федерації футболу Андрія Павелка, якого судять у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Як розповів на прес-конференції 27 червня адвокат Денис Бугай, росія хоче скористатися ситуацією та домогтися виключення футбольного чиновника з Виконкому УЄФА.

"Якщо ми включимо VPN і подивимося, що пишуть російські сайти і що робить їх так звана асоціація футболу, то там ми побачимо інше – саме цією ситуацією активно користується росія, яка на сьогоднішній день почала порушувати питання призупинення членства Павелка у Виконкомі УЄФА у зв’язку з цим кримінальним провадженням", — уточнив він.

За словами юриста, у такий спосіб росіяни сподіваються "вибити голос України на світовій арені футболу".

"Російський футбол відсторонений від світу, на відміну від інших спортивних федерацій. І вони сьогодні цю ситуацію намагаються використати проти нас, проти українського футболу. Наше завдання – не дати їм його використовувати проти нас", – сказав Бугай.

Раніше повідомлялося, що нещодавно Павелко виграв вибори в УЄФА.