Гучна справа Павелка: ситуацією можуть скористатися в росії
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У росії хочуть домогтися покарання для Павелка та в Європі
У росії вирішили втрутитися у гучний скандал довкола президента Української федерації футболу Андрія Павелка, якого судять у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.
Як розповів на прес-конференції 27 червня адвокат Денис Бугай, росія хоче скористатися ситуацією та домогтися виключення футбольного чиновника з Виконкому УЄФА.
"Якщо ми включимо VPN і подивимося, що пишуть російські сайти і що робить їх так звана асоціація футболу, то там ми побачимо інше – саме цією ситуацією активно користується росія, яка на сьогоднішній день почала порушувати питання призупинення членства Павелка у Виконкомі УЄФА у зв’язку з цим кримінальним провадженням", — уточнив він.
За словами юриста, у такий спосіб росіяни сподіваються "вибити голос України на світовій арені футболу".
"Російський футбол відсторонений від світу, на відміну від інших спортивних федерацій. І вони сьогодні цю ситуацію намагаються використати проти нас, проти українського футболу. Наше завдання – не дати їм його використовувати проти нас", – сказав Бугай.
Раніше повідомлялося, що нещодавно Павелко виграв вибори в УЄФА.