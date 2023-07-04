Кумир мільйонів українців: Павелка в УАФ може замінити легендарний футболіст та тренер

Шевченко є легендою українського та світового футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, який є фігурантом гучної справи, незабаром може втратити свою посаду. На його місце претендує колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це в ефірі програми"ТаТоТаке" заявив журналіст Михайло Співаковський.

За його інформацією, Шевченко вже висловив готовність очолити головний футбольний орган країни.

"Андрій Миколайович — людина дуже дипломатична у цих питаннях. За моєю інформацією — тільки ось кілька днів тому Шевченко сказав "Так", — зазначив він.

При цьому Співаковський додав, що раніше Шевченко не давав ствердної відповіді на запитання, чи готовий він очолити УАФ.

"Не знаю, що в нього означає "Так". Але зараз як ніколи Шевченко близький до того, щоб замінити Павелка. Висновок простий – якщо Павелко піде, то буде Шевченко. Зараз шанси як ніколи високі", – сказав журналіст.

Зазначимо, що Андрій Шевченко є легендою українського та світового футболу. 2004 року він отримав нагороду "Золотий м’яч".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в росії знайшли спосіб використати скандальну ситуацію навколо Павлека у своїх цілях.