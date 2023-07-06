"Просидели в какой-то конуре": Ротань назвал причину поражения от Испании (видео)

Специалист сетует на усталость футболистов

Главный тренер молодежной сборной Украины после неудачи в полуфинале чемпионата Европы-2023 U-21 в матче против Испании (1:5) объяснил провальную игру своих подопечных.

Соответствующий комментарий Ротаня приводит YouTube-канал "Суспільне Спорт". Руслан отметил, что украинским футболистам не хватило времени, чтобы восстановится. Также тренер рассказал о проблемах с логистикой в Румынии.

— Что помешало реализации первоочередного плана на игру?

— Нужно, пожалуй, поздравить Испанию с победой. Что касается нас, считаю, что ребятам не хватило банального восстановления. Мы не хотели каких-то отмазок, но то, как мы…

Во-первых, игра два на третий, как мы добирались, как просидели в какой-то конуре в аэропорту, нас задержали на 5 часов. Прилетели и фактически полдня потратили, чтобы добраться до Бухареста.

Вы видели сами, что ребята очень хотели глазами, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, поэтому это действительно повлияло на результат.

Видимо, просто не наш день. Очевидно.

Видеообзор матча Испания U-21 - Украина U-21

Сборная Украины на молодежном Евро-2023 попала в четверку лучших команд. Таким образом, наша команда квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.