Сказка закончилась: сборная Украины крупно проиграла Испании в полуфинале молодежного Евро (видео)

Украинские футболисты завершили турнир в четверке лучших

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины сыграла с одногодками из Испании в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы-2023 U-21.

Встреча, проходившая в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Стяуа", завершилась со счетом 5:1 в пользу испанцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали огненный первый тайм, в котором преуспели испанцы. На гол Абеля Руиса Сине-желтые ответили точным выстрелом Артема Бондаренко. На 24-й минуте поединка Оян Сансет бильярдным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел Фурию Роха вперед. Отметим, игру Михаила Мудрика на левом фланге атаки. Вингер "Челси" отдал ассист, а также создал для партнеров несколько убойных моментов.

В начале второго тайма прессинг испанцев вновь дал свои плоды. Уже на 54-й минуте Антонио Бланко после неудачной передачи Бондаренко расстрелял ворота Трубина. Испанцы, несмотря на преимущество в 2 мяча, продолжали атаковать, что привело к еще одному голу — Аймар Ороз с линии штрафной пробил точно в нижний угол ворот. Финальную точку в матче поставил Серхио Гомес.

Испания U-21 — Украина U-21 — 5:1.

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 — Бондаренко, 13.

Предупреждения: Бланко, 37 — Сич, 44.

Испания U-21: Тенас — Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда — Бланко (Бернабе, 76), Баэна (Вейга, 76), Сансет (Барренечеа, 59) — Родри (Орос, 59), Руис, Серхио Гомес (Рикельме, 80).

Украина U-21: Трубин — Cыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко (Брагару, 61) — Судаков, Бражко (Желизко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Сикан (Ванат, 61), Мудрик.

Статистика матча Испания U-21 - Украина U-21

В другом полуфинале англичане разгромили команду Израиля (3:0). Таким образом, в финале молодежного Евро-2023 U-21 сыграют Англия и Испания. Решающий матч запланирован на 8 июля.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, на групповой стадии турнира украинская "молодежка" также встречалась с Испанией (2:2). Кроме того, Сине-желтые переиграли Хорватию (2:0) и минимально одолели Румынию (1:0). В четвертьфинале Евро-2023 U-21 наша команда сенсационно выбила Францию (3:1).

Добавим, что украинцы благодаря выходу в полуфинал турнира обеспечили себе путевку на Олимпийские игры в Париже.