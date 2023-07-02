УЕФА начал возвращение россии в европейский футбол

В рф сообщили о скором разрешении вопроса

Футбольные арбитры из россии в скором времени могут начать обслуживать матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Накануне в организации отреагировали на манипуляции рф с крымскими клубами.

Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс". По информации источника, возвращение рф в европейский футбол будет проходить постепенно и начнется с судей.

Российский футбольный союз (РФС) с февраля активно обсуждает с УЕФА возвращение рефери и официальных лиц к работе на международных матчах. Сообщается, что позиции сторон позволяют надеяться на скорое разрешение вопроса. Ранее сообщалось, что российский рефери Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА в Швейцарии.

Напомним, две команды из оккупированного Крыма недавно получили аттестаты для участия во Второй футбольной лиге рф. В связи с этим Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА исключить россию из состава организаций. В ответ в рф пожаловались на Украину.

Ранее сообщалось, что в футболе могут поменять одно из главных правил.