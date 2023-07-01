"Решение было очевидным": польский футболист сбежал из российского клуба

Игрок наконец-то сумел разорвать контракт с россиянами

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк расторг контракт с российским "Краснодаром". Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила приостанавливать контракты легионерам в чемпионатах рф и Украины из-за войны.

Гжегож после серии аренд наконец-то сумел досрочно прекратить свое соглашение с россиянами. Об этом футболист рассказал в комментарии для meczyki.pl.

"Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому связался с агентом, чтобы сообщить клубу о желании уйти.

По ситуации на Украине моя позиция была четкой с самого начала, поэтому не было смысла уходить в другую аренду. Сейчас этот этап закончен, и я могу двигаться дальше.

Есть несколько возможных направлений. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать подробности. Я открыт для различных предложений и, наверное, в начале июля решу, какое из них лучше для меня", – заявил Крыховяк.

Напомним, Крыховяк стал игроком "Краснодара" летом 2021 года. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Гжегож приостановил контракт и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона 2021/22. Следующий сезон поляк провел в саудовском "Аль-Шабабе".

Напомним, из-за правила ФИФА касательно легионеров сильно пострадал донецкий "Шахтер". Команда даже грозится пойти в суд из-за ситуации с израильским хавбеком Манором Соломоном.