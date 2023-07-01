"Рішення було очевидним": польський футболіст втік із російського клубу

Гравець нарешті зумів розірвати контракт з росіянами

Польський півзахисник Гжегож Криховяк розірвав контракт із російським "Краснодаром". Раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила призупиняти контракти легіонерам у чемпіонатах рф та України через війну.

Гжегож після серії оренд нарешті зумів достроково припинити свою угоду з росіянами. Про це футболіст розповів у коментарі для meczyki.pl.

"Як тільки стало відомо, що [розірвання контракту] можливо, рішення було очевидним. Я не хотів туди повертатися, тому зв’язався з агентом, щоб повідомити клуб про бажання піти.

Щодо ситуації в Україні моя позиція була чіткою із самого початку, тож не було сенсу йти в іншу оренду. Зараз цей етап закінчено, і я можу рухатися далі.

Є кілька можливих напрямів. Переговори тривають, тому я не розкриватиму подробиці. Я відкритий для різних пропозицій і, напевно, на початку липня вирішу, яка з них краща для мене", – заявив Крихов’як.

Нагадаємо, Крихов’як став гравцем "Краснодара" влітку 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Гжегож призупинив договір і перейшов в грецький АЕК, за який виступав до кінця сезону 2021/22. Наступний сезон поляк провів у саудівському "Аль-Шабабі".

Нагадаємо, через правило ФІФА щодо легіонерів сильно постраждав донецький "Шахтар". Команда навіть погрожує піти до суду через ситуацію з ізраїльським хавбеком Манором Соломоном.