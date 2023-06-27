Суркіс може "помилувати" гравців "Динамо": названо ключову умову

Футболістам Динамо назвали цілі на сезон-2023/24

Скорочення зарплат у київському "Динамо", про яке стало відомо напередодні, може виявитися тимчасовим явищем.

Як повідомив у своїй авторській програмі журналіст Ігор Циганик, футболістам можуть повернути урізані кошти, якщо клуб досягне поставлених завдань на новий сезон.

Інсайдер дізнався, що головною ціллю київської команди у наступному розіграші УПЛ буде вихід до Ліги чемпіонів, а саме до групової стадії турніру. Для цього "Динамо" потрібно або перемагати у першості, або посідати друге місце та успішно проходити кваліфікацію єврокубка.

"Зараз багато говориться, що порізали зарплати ветеранам. Це не зовсім коректна історія, що порізали зарплати. Це не зовсім так. Суть розмови з ветеранами була такою: "Так, ми трохи зменшуємо вам зарплату наступного сезону, але з умовою того, що якщо ви виходите наступного сезону до Ліги чемпіонів (груповий етап), то вся ця різниця між вашою попередньою зарплатою і тією, яку ви отримуватимете протягом сезону, буде компенсована", — зазначив Циганик.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кияни минулого сезону посіли четверте місце в УПЛ і тепер зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.