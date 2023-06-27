Суркис может "помиловать" игроков "Динамо": названо ключевое условие

Футболистам Динамо назвали цели на сезон-2023/24

Сокращение зарплат в киевском "Динамо", о котором стало известно накануне, может оказаться временным явлением.

Как сообщил в своей авторской программе журналист Игорь Цыганык, футболистам могут вернуть урезанные средства, если клуб добьется поставленных задач на новый сезон.

Инсайдер узнал, что главной целью киевской команды в следующем розыгрыше УПЛ будет выход в Лигу чемпионов, а именно в групповую стадию турнира. Для этого "Динамо" нужно или побеждать в первенстве, или занимать второе место и успешно проходить квалификацию еврокубка.

"Сейчас много говорится, что порезали зарплаты ветеранам. Это не совсем корректная история, что порезали зарплаты. Это не совсем так. Суть разговора с ветеранами была такова: "Да, мы немного уменьшаем вам зарплату на следующий сезон, но с условием того, что если вы выходите в следующем сезоне в Лигу чемпионов (групповой этап), то вся эта разница между вашей предыдущей зарплатой и той, которую вы будете получать в течение сезона, будет компенсирована", — отметил Цыганык.

Ранее "Телеграф" писал о том, что киевляне в прошлом сезоне заняли четвертое место в УПЛ и теперь сыграют в квалификации Лиги конференций.