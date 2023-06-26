Революція в "Динамо": рішення керівництва клубу може спричинити серйозні наслідки

Гравці "Динамо" можуть задуматися про майбутнє у клубі

У київському "Динамо" ухвалили важливе рішення щодо бюджету клубу на новий сезон, який розпочнеться у липні. Через складну ситуацію в країні у клубі вирішили "затягнути пояси".

Як пише Телеграм-канал "Динамо Київ Inside", майже всім футболістам команди урізали заробітну плату у 2-3 рази.

"Війна, політика, економіка, провальні результати… Усі 4 фактори призвели до логічного рішення — "затягування поясів". Переважна більшість футболістів, які мали свої щомісячні 25-90 тисяч доларів, отримали "пропозиції, від яких не можна відмовитися" – пропозиції, що урізають їхні зарплати у 2-3 рази. Відповідно до недавніх досягнень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз у клубі працюють над кадровою оптимізацією, щоб не порушати рамки оновленого бюджету.

При цьому, за інформацією джерела, зарплата наставника команди Мірчі Луческу залишиться на колишньому рівні.

"Румуну в це міжсезоння не надходило пропозиції щодо скорочення зарплати. Контракт, розумієте. Тому румун і мудрий", — пише "Динамо Київ Inside".

Не виключено, що таке рішення може вплинути на майбутнє багатьох ключових гравців команди, котрі навряд чи захочуть грати "за копійки".

Раніше "Телеграф" писав про те, що за підсумками минулого сезону кияни не пробилися до Ліги чемпіонів, що позначиться на фінансовому стані команди.