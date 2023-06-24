Сезон УПЛ 2023/2024: опубліковано регламент та ключові дати турніру

Новий розіграш УПЛ завершиться 18 травня

Новий чемпіонат України з футболу розпочнеться 29 липня. У новому сезоні також планують провести розіграш Кубка України, який минулого сезону вирішили не проводити через повномасштабну війну.

Таке рішення було ухвалено на засіданні представників клубів УПЛ, повідомили на сайті Прем’єр-ліги.

У першій частині чемпіонату України пройде 17 турів, а останній тур у 2023 році відбудеться 9 грудня.

Після цього команди вирушать на перерву, яка триватиме до 24 лютого 2024 року. Саме цього дня стартують матчі другої частини Прем’єр-ліги.

Останній тур національної першості буде зіграний 18 травня.

Також на сайті УПЛ зазначають, що один із осінніх турів УПЛ може бути перенесений через календар збірної України, у якої на той час заплановано 6 матчів у відборі на Євро-2024.

У новому сезоні УПЛ-2023/2024, як і минулого, зіграють 16 клубів. Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону УПЛ поповнили "Полісся", "Оболонь" та ЛНЗ. У свою чергу "Металіст", "Інгулець" та "Львів" опустилися до Першої ліги України.

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