Сезон УПЛ 2023/2024: опубликован регламент и ключевые даты турнира

Новый розыгрыш УПЛ завершится 18 мая

Новый чемпионат Украины по футболу начнется 29 июля. В новом сезоне также планируют провести розыгрыш Кубка Украины, который в минувшем сезоне решили не проводить из-за полномасштабной войны.

Такое решение было принято на заседании представителей клубов УПЛ, сообщили на сайте Премьер-лиги.

В первой части чемпионата Украины пройдет 17 туров, а крайний тур в 2023 году состоится 9 декабря.

После этого команды отправятся на перерыв, который продлится до 24 февраля 2024 года. Именно в этот день стартуют матчи второй части Премьер-лиги.

Последний тур национального первенства будет сыгран 18 мая.

Также на сайте УПЛ отмечают, что один из осенних туров УПЛ может быть перенесен из-за календаря сборной Украины, у которой в то время запланированы 6 матчей в отборе на Евро-2024.

В новом сезоне УПЛ-2023/2024, как и в прошлом, сыграют 16 клубов. Напомним, что по итогам минувшего сезона УПЛ пополнили "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ. В свою очередь "Металлист", "Ингулец" и "Львов" опустились в Первую лигу Украины.

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