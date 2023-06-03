В чемпионате Украины назревает новый скандал: журналисты заподозрили неладное

Все внимание приковано к "Ингульцу" Александра Поворознюка

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не удовлетворила просьбу "Вереса" об использовании системы VAR на матче последнего тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Ингульца". Накануне "Шахтер" решил купить дополнительную систему видеоповторов после громкого скандала в матче с "Минаем" (1:0).

Об этом сообщает "ТаТоТаке". Игра имеет принципиальное значение за "выживание" в высшем дивизионе страны. Отказ формально объяснили несвоевременной подачей документов.

Сообщается, что комиссия в лице Олега Протасова, Лучано Лучи, а также Евгения Дикого отказала ровенскому коллективу из-за "несоблюдения требований по срокам подачи заявки" — две недели до начала игры. "Верес" написал письмо за 9 дней до игры. Журналисты считают, что судейские назначения на 30-й тур работают на "Ингулец", что в отсутствии VAR может сказаться на результатах в нижней части турнирной таблицы УПЛ.

"Для целостности картины: матч "Рух" (31 очко) – "Александрия" обслуживает любимый судья петровцев – Дмитрий Кривушкин. Обеим командам для решения своих задач лучше побеждать.

А матч "Верес" (28) – "Ингулец" (31) – Владимир Новохатний, который вместе с Кривушкиным и Монзуль входит в топ-3 наиболее часто работающих арбитров на матчах "Ингульца". В этом матче хозяев устраивает только победа, а гостей – ничья.

Само собой, верим в честное судейство. Но что-то подсказывает: в этих матчах будет много интересного. Двухходовочка выглядит слишком явной", — отметили в "ТаТоТаке".

Турнирное положение команд по итогам 29-го тура УПЛ

Матч "Верес" – "Ингулец" состоится 4 июня. Начало в 15:.00. К слову, все игры 30-го тура пройдут в один день.

Напомним, чемпионский поединок "Шахтера" завершился массовой дракой с "Днепром-1".