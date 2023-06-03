У чемпіонаті України назріває новий скандал: журналісти запідозрили недобре

Вся увага прикута до "Інгульця" Олександра Поворознюка

Українська асоціація футболу (УАФ) не задовольнила прохання "Вереса" щодо використання системи VAR на матчі останнього туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Інгульця". Напередодні "Шахтар" вирішив купити додаткову систему відеоповторів після гучного скандалу у матчі з "Минаєм" (1:0).

Про це повідомляє "ТаТоТаке". Гра має важливе значення за "виживання" у вищому дивізіоні країни. Відмову формально пояснили несвоєчасним поданням документів.

Повідомляється, що комісія в особі Олега Протасова, Лучано Лучі, а також Євгена Дикого відмовила рівненському колективу через "недотримання вимог щодо термінів подання заявки" — два тижні до початку гри. "Верес" написав листа за 9 днів до гри. Журналісти вважають, що суддівські призначення на 30-й тур також на "Інгулець", що за відсутності VAR може позначитися на результатах у нижній частині турнірної таблиці УПЛ.

"Для цілісності картини: матч "Рух" (31 очко) – "Олександрія" обслуговує улюблений суддя петровців – Дмитро Кривушкін. Обом командам для вирішення своїх завдань краще вигравати.

А матч "Верес" (28) — "Інгулець" (31) — Володимир Новохатній, який разом із Кривушкіним та Монзуль входить до топ 3 найчастіше працюючих арбітрів на матчах "Інгульця". У цьому матчі господарів влаштовує лише перемога, а гостей – нічия.

Само собою, віримо у чесне суддівство. Але щось підказує: у цих матчах буде багато цікавого. Двоходовочка виглядає надто явною", — зазначили в "ТаТоТаке".

Турнірне становище команд за підсумками 29-го туру УПЛ

Матч "Верес" – "Інгулець" відбудеться 4 червня. Початок о 15:00. До речі, всі ігри 30 туру пройдуть в один день.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок "Шахтаря" завершився масовою бійкою з "Дніпром-1".