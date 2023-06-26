У рф зажадали від ФІФА та УЄФА покарати Україну

Російський депутат заявив, що міжнародні організації хочуть повернути росію у світовий футбол

У рф підтримали інтеграцію кримських клубів у російський футбол, через що в Українській асоціації футболу (УАФ) зажадали від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) негайно усунути Російський футбольний союз (РФС).

Голова комітету Держдуми рф з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев у коментарі ТАСС у відповідь закликав УЄФА та ФІФА покарати УАФ за подібні заклики. Додамо, що членство РФС у міжнародних футбольних органах призупинено після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Кримські клуби давно мали бути інтегровані в російський футбол. Нарешті це відбувається.

Щодо скарг та закликів до усунення, то, по-перше, УЄФА та ФІФА, як ми побачили, вірять у повернення російського футболу на світову арену. А по-друге, це точно не питання, яке перебуває у компетенції українських футбольних органів. Я б навіть рекомендував УЄФА та ФІФА винести попередження українцям за такі заклики", – сказав Свищев.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відреагував на інцидент з українським прапором, який стався на фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23 "Манчестер Сіті — Інтер" у Стамбулі (Туреччина).