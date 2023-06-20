У США вболівальник приголомшив глядачів феноменальним ударом у перерві футбольного матчу (відео)

Фанат виграв приз завдяки надідеальній точності

Уболівальник приголомшив трибуни, виконавши неймовірний удар під час перерви футбольного поєдинку північноамериканської ліги МЛС між "Сан-Хосе Ертквейкс" і "Портленд Тімберс". Днями український півзахисник "Ель-Пасо" Денис Костишин забив більярдний гол у регулярному чемпіонаті USL (друга за силою професійна футбольна ліга в США).

Про неймовірний удар фаната повідомляє The Guardian за допомогою YouTube. За умовами конкурсу, його чотирьом учасникам потрібно було пробити від лінії штрафного майданчика так, щоб м’яч прикотився якомога ближче до центру поля.

Зазначається, що перший удар вийшов надто сильним, другий — прикотився набагато правіше за ціль, у той час, тоді як третій — виявився надто коротким і відхиленим вліво.

У підсумку зі своїм завданням феноменально впорався четвертий учасник конкурсу, показавши майстер-клас точності, коли після його спроби м’яч зупинився точно на позначці в центрі поля.

Глядачі були приголомшені таким ударом, не приховуючи своїх емоцій на трибунах, а в соцмережах з’явилися голоси на користь підписання вболівальника до лав "Сан-Хосе".

Нагадаємо, що після відходу з "ПСЖ" суперзірка світового футболу Ліонель Мессі вирішив перейти в команду МЛС "Інтер Майамі", де виступає український захисник Сергій Кривцов.

Потім аргентинський нападник відверто пояснив відмову повертатися до "Барселони". Також форвард зізнався, що більше не зіграє на чемпіонаті світу.