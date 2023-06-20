Укр

В США болельщик ошеломил зрителей феноменальным ударом в перерыве футбольного матча (видео)

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Участникам нужно было пробивать от линии штрафной Новость обновлена 20 июня 2023, 12:49
Участникам нужно было пробивать от линии штрафной. Фото Скриншот видео

Фанат выиграл приз благодаря сверхидеальной точности

Болельщик потряс трибуны, совершив невероятный удар во время перерыва футбольного поединка североамериканской лиги МЛС между "Сан-Хосе Эртквейкс" и "Портленд Тимберс". На днях украинский полузащитник "Эль-Пасо" Денис Костышин забил бильярдный гол в регулярном чемпионате USL (вторая по силе профессиональная футбольная лига в США).

О невероятном ударе фаната сообщает The Guardian посредством YouTube. По условиям конкурса, его четверым участникам нужно было пробить от линии штрафной так, чтобы мяч прикатился как можно ближе к центру поля.

Отмечается, что первый удар вышел слишком сильным, второй — пришелся намного правее цели, в то время, как третий — оказался слишком коротким и отклоненным влево.

В итоге со своей задачей феноменально справился четвертый участник конкурса, преподав мастер-класс точности, когда после его попытки мяч остановился точно на отметке в центре поля.

Зрители были ошеломлены таким ударом, не скрывая свои эмоции на трибунах, а в соцсетях появились голоса в пользу подписания болельщика в ряды "Сан-Хосе".

Напомним, что после ухода из "ПСЖ" суперзвезда мирового футбола Лионель Месси решил перейти в команду МЛС "Интер Майами", где выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Затем аргентинский нападающий откровенно объяснил отказ возвращаться в "Барселону". Также форвард признался, что больше не сыграет на чемпионате мира.

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#Футбол #МЛС #Курьезы