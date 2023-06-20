В США болельщик ошеломил зрителей феноменальным ударом в перерыве футбольного матча (видео)

Фанат выиграл приз благодаря сверхидеальной точности

Болельщик потряс трибуны, совершив невероятный удар во время перерыва футбольного поединка североамериканской лиги МЛС между "Сан-Хосе Эртквейкс" и "Портленд Тимберс". На днях украинский полузащитник "Эль-Пасо" Денис Костышин забил бильярдный гол в регулярном чемпионате USL (вторая по силе профессиональная футбольная лига в США).

О невероятном ударе фаната сообщает The Guardian посредством YouTube. По условиям конкурса, его четверым участникам нужно было пробить от линии штрафной так, чтобы мяч прикатился как можно ближе к центру поля.

Отмечается, что первый удар вышел слишком сильным, второй — пришелся намного правее цели, в то время, как третий — оказался слишком коротким и отклоненным влево.

В итоге со своей задачей феноменально справился четвертый участник конкурса, преподав мастер-класс точности, когда после его попытки мяч остановился точно на отметке в центре поля.

Зрители были ошеломлены таким ударом, не скрывая свои эмоции на трибунах, а в соцсетях появились голоса в пользу подписания болельщика в ряды "Сан-Хосе".

Напомним, что после ухода из "ПСЖ" суперзвезда мирового футбола Лионель Месси решил перейти в команду МЛС "Интер Майами", где выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Затем аргентинский нападающий откровенно объяснил отказ возвращаться в "Барселону". Также форвард признался, что больше не сыграет на чемпионате мира.