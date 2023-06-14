УЄФА відреагував на скандал із українським прапором на фіналі Ліги чемпіонів

Організація не забороняла національні прапори на фіналі головного єврокубку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на інцидент з українським прапором, який стався на фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23 "Манчестер Сіті — "Інтер" у Стамбулі (Туреччина).

Представник УЄФА сказав, що інцидент на Олімпійському стадіоні Ататюрка був "прикрим" і що на грі не було заборони використання національних прапорів. Про це повідомляє theguardian.

"Це була прикра особиста ініціатива одного зі співробітників служби безпеки місцевої турецької поліції. Коли голова турецької поліції на матчі був поінформований, він негайно попросив повернути вболівальникові прапор, що ви можете побачити протягом декількох секунд, якщо у вас є доступ до повного відео.

Зверніть увагу, що УЄФА не забороняє вивішування українських прапорів на стадіонах і справді активно демонстрував заклики до миру у всіх своїх іграх від початку війни”, — заявив представник Союзу.

Додамо, що Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала запит в УЄФА щодо цієї ситуації, але відповіді поки що не отримала.

Нагадаємо, автор відео Яків є уродженцем Одеси. Пізніше він розповів, як співробітники стадіону били його, щоб забрати прапор України.

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