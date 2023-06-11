На фіналі Ліги чемпіонів стався скандал із українським прапором (відео)

Стюарди чомусь вирішили відібрати синьо-жовтий прапор у вболівальника з України

Перед фінальним матчем Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Сіті" – "Інтер" (1:0) у Стамбулі (Туреччина) організатори без пояснення причин відібрали український прапор у фана.

Інцидент стався до матчу після того, як уболівальник повісив український прапор на видне місце. Про це повідомляє "Бомбардир".

На кадрах видно, як турецькі стюарди забирають український прапор у фаната без пояснення причин. На заперечення українця про те, що на стадіоні повно прапорів інших країн та клубів турки не реагували. У результаті організатори повернули українцеві прапор, але заборонили його вивішувати.

"На фіналі Ліги чемпіонів намагалися відібрати український прапор. Це відео надіслав нам підписник, де чітко видно, як служби стадіону неодноразово здійснюють спроби позбавити українця синьо-жовтого стяга без жодних нормальних пояснень. За якими вказівками?" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на фіналі Ліги чемпіонів засвітилася хорватська супермодель, яка прославилася на ЧС-2022 у Катарі.

Раніше повідомлялося про скандал з українським прапором на Турнірі Великого Шлему "Ролан Гаррос-2023". У Парижі організатори змагань поглумилися з синьо-жовтого стяга, пояснивши це його розмірами.