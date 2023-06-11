Найсексуальніша вболівальниця ЧС-2022 прикрасила фінал Ліги чемпіонів (фото)

Представниця Хорватії, схоже, прийшла повболівати за свого співвітчизника

Хорватська супермодель Івана Кнолль, яка прославилася завдяки відвертим вбранням на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, раптово прийшла на фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Дівчина одягнула дуже відверте вбрання на матч "Манчестер Сіті" — "Інтер" (1:0). Гарячими фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Івана з’явилася на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у топіку у кольорах хорватського прапора та дуже короткій мініспідниці. Мабуть, модель у такий спосіб вирішила підтримати свого співвітчизника Марцело Брозовича, який виступає за "Інтер".

Івана Кнолль на фіналі Ліги чемпіонів

Івана любить відвідувати спортивні заходи та ділитися з пыдписниками гарячими знімками.

Нагадаємо, Кнолль потрапила в серію скандалів у Катарі через свої вбрання. Попри загрозу арешту, супермодель влаштувала сексуальну революцію в мусульманській країні. Катарці порадили дівчині сховати її пишні форми в абаю, проте вона почала приміряти більш відверті вбрання. У результаті терпець організаторів Мундіалю урвався, і на одному з матчів вони заборонили Івані робити спільні знімки з фанатами.