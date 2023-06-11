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Найсексуальніша вболівальниця ЧС-2022 прикрасила фінал Ліги чемпіонів (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Івана Кнолль Новина оновлена 11 червня 2023, 10:31
Івана Кнолль. Фото instagram.com/knolldoll

Представниця Хорватії, схоже, прийшла повболівати за свого співвітчизника

Хорватська супермодель Івана Кнолль, яка прославилася завдяки відвертим вбранням на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, раптово прийшла на фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Дівчина одягнула дуже відверте вбрання на матч "Манчестер Сіті" — "Інтер" (1:0). Гарячими фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Івана з’явилася на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у топіку у кольорах хорватського прапора та дуже короткій мініспідниці. Мабуть, модель у такий спосіб вирішила підтримати свого співвітчизника Марцело Брозовича, який виступає за "Інтер".

Івана Кнолль на фіналі Ліги чемпіонів
Івана Кнолль на фіналі Ліги чемпіонів

Івана любить відвідувати спортивні заходи та ділитися з пыдписниками гарячими знімками.

Нагадаємо, Кнолль потрапила в серію скандалів у Катарі через свої вбрання. Попри загрозу арешту, супермодель влаштувала сексуальну революцію в мусульманській країні. Катарці порадили дівчині сховати її пишні форми в абаю, проте вона почала приміряти більш відверті вбрання. У результаті терпець організаторів Мундіалю урвався, і на одному з матчів вони заборонили Івані робити спільні знімки з фанатами.

Теги:
#Футбол #ФК Інтер (Мілан) #ФК Манчестер Сіті #Ліга чемпіонів #Івана Кньолл