Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 украсила финал Лиги чемпионов (фото)

Представительница Хорватии, похоже, пришла поболеть за своего соотечественника

Хорватская супермодель Ивана Кнолль, которая прославилась благодаря своим откровенным нарядам на чемпионате мира по футболу в Катаре, внезапно пришла на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Девушка одела весьма откровенный наряд на матч "Манчестер Сити" — "Интер" (1:0). Горячими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Ивана показалась на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в топике в цветах хорватского флага и очень короткой мини-юбке. Видимо, модель таким образом решила поддержать своего соотечественника Марцело Брозовича, который выступает за "Интер".

Ивана Кнолль на финале Лиги чемпионов

Ивана любит посещать спортивные мероприятия и делиться с подписчиками горячими снимками.

Напомним, Кнолль угодила в серию скандалов в Катаре из-за своих нарядов. Несмотря на угрозу ареста, супермодель устроила сексуальную революцию в мусульманской стране. Катарцы посоветовали девушке спрятать ее пышные формы в абайю, однако она начала примерять более откровенные наряды. В итоге терпение организаторов Мундиаля лопнуло, и на одном из матчей они запретили Иване делать совместные снимки с фанатами.