На финале Лиги чемпионов произошел скандал с украинским флагом (видео)

Стюарды почему-то решили отобрать сине-желтый флаг у болельщика из Украины

Перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" — "Интер" (1:0) в Стамбуле (Турция) организаторы без объяснения причин отобрали украинский флаг у фана.

Инцидент произошел до матча после того, как болельщик повесил украинское знамя на видное место. Об этом сообщает "Бомбардир".

На кадрах видно, как турецкие стюарды отбирают украинский флаг у фаната без объяснения причин. На возражения украинца о том, что на стадионе полно флагов других стран и клубов турки не реагировали. В итоге организаторы вернули украинцу флаг, но запретили его вывешивать…

"На финале Лиги чемпионов пытались отобрать украинский флаг. Это видео прислал нам подписчик, где ясно видно, как службы стадиона неоднократно предпринимают попытки лишить украинца сине-желтого флага без каких-либо нормальных объяснений. По какой указке?" — гласит сообщение.

Напомним, на финале Лиги чемпионов засветилась хорватская супермодель, которая прославилась на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось о скандале с украинским флагом на Турнире Большого Шлема "Ролан Гаррос-2023". В Париже организаторы соревнований надругались над сине-желтым знаменем, объяснив это его размерами.