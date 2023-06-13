За прапор України били по руках, ігноруючи російський триколор: подробиці скандалу на фіналі Ліги чемпіонів

Вболівальник з українським прапором прояснив неприємну ситуацію, що сталася з ним у Стамбулі

Уродженець Одеси Яків, який переїхав у Ізраїль 17 років тому, взяв із собою прапор України на фінал Ліги чемпіонів УЄФА "Ман Сіті" — "Інтер", проте вже на трибунах організатори заборонили йому вивішувати синьо-жовтий прапор без пояснень причин.

Яків у коментарі для YouTube-каналу "ЗупиниЛося" розповів подробиці скандалу, що стався перед грою. Герой гучного відео зазначив, що організатори фіналу в Стамбулі заявили, що на матчі були дозволені лише прапори Туреччини, а також Англії та Італії. При цьому на трибунах можна було помітити прапори Тунісу, Хорватії, Еквадору, Албанії, Казахстану, і до вболівальників цих країн жодних претензій з боку турків не було.

Яків зізнався, що співробітники стадіону били його по руках, намагаючись відібрати прапор. Пізніше турки просили його видалити відео, а також хотіли вивести його кудись.

У Стамбулі на фіналі Ліги чемпіонів у вболівальника намагалися відібрати прапор України

Примітно, що на Олімпійському стадіоні Ататюрка знаходилася вболівальниця з російським триколором. При цьому ніхто з організаторів та стюардів на прапор агресора ніяк не реагував.

На фіналі Ліги чемпіонів було помічено російський прапор

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів переміг англійський "Манчестер Сіті". Цей результат боляче вдарив по єврокубкових амбіціях донецького "Шахтаря". До речі, на грі була помічена хорватська супермодель, яка прославилася на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.