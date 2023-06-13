За флаг Украины били по рукам, игнорируя российский триколор: подробности скандала на финале Лиги чемпионов

Болельщик с украинским флагом прояснил неприятную ситуацию, произошедшую с ним в Стамбуле

Уроженец Одессы Яков, который переехал в Израиль 17 лет тому назад, взял с собой флаг Украины на финал Лиги чемпионов УЕФА "Ман Сити" — "Интер", однако уже на трибунах организаторы запретили ему вывешивать сине-желтое знамя без объяснений причин.

Яков в комментарии для YouTube-канала "ЗупиниЛося" рассказал подробности скандала, случившегося перед игрой. Герой нашумевшего видео отметил, что организаторы финала в Стамбуле заявили, что на матче были разрешены только флаги Турции, а также Англии и Италии. При этом на трибунах можно было заметить флаги Туниса, Хорватии, Эквадора, Албании, Казахстана, и к болельщикам этих стран никаких претензий со стороны турков не были.

Яков признался, что сотрудники стадиона били его по рукам, пытаясь отобрать флаг. Позже турки просили его удалить видео, а также хотели его куда-то вывести.

В Стамбуле на финале Лиги чемпионов у болельщика пытались отобрать флаг Украины

Примечательно что на Олимпийском стадионе Ататюрка находилась болельщица с российским триколором. При этом никто из организаторов и стюардов на флаг агрессора никак не реагировал.

На финале Лиги чемпионов был замечен российский флаг

Напомним, в финале Лиги чемпионов победил английский "Манчестер Сити". Этот результат больно ударил по еврокубковым амбициям донецкого "Шахтера". К слову, на игре была замечена хорватская супермодель, которая прославилась на чемпионате мира по футболу в Катаре.