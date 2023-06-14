УЕФА отреагировал на скандал с украинским флагом на финале Лиги чемпионов

Организация не запрещала национальные флаги на финале главного еврокубка

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на инцидент с украинским знаменем, который произошел на финале Лиги чемпионов сезона 2022/23 "Манчестер Сити — "Интер" в Стамбуле (Турция).

Представитель УЕФА сказал, что инцидент на Олимпийском стадионе Ататюрка был "прискорбным" и что на игре не было запрета на использование национальных флагов. Об этом сообщает theguardian.

"Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции. Когда глава турецкой полиции на матче был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео.

Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах и действительно активно демонстрировал призывы к миру во всех своих играх с начала войны", — заявил представитель Союза.

Добавим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) отправила запрос в УЕФА касательно данной ситуации, но ответа пока не получила.

Напомним, автор видео Яков является уроженцем Одессы. Позднее он рассказал, как сотрудники стадиона били его, чтобы отобрать флаг Украины.

Ранее сообщалось, что победа МС в ЛЧ больно ударит по "Шахтеру" в новом сезоне еврокубка.