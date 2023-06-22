Мінспорту додало зіркових футболістів збірної України до нового списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону

Ще один легіонер Синьо-жовтих відсутній в цьому переліку

Міністерство молоді та спорту України додало зіркових футболістів збірної України Михайла Мудрика, якого взимку продав "Шахтар" за рекордні для клубу 100 млн євро, та Іллю Забарного до переліку атлетів, що порушили зобов’язання щодо повернення на батьківщину після завершення спортивного заходу.

Цей список доступний на сайті відомства. Обидва гравці виступають за англійські "Челсі" та "Борнмут", куди перейшли в січні 2023 року.

Примітно, що зараз Мудрик захищає кольори молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023, який проходить у Румунії та Грузії.

Водночас у списку Мінспорту відсутній їхній партнер по національної команді та один із ключових її футболістів Віктор Циганков, який захищає кольори іспанської "Жирони".

Ймовірно, його відсутність пов’язана з тим, що він виїжджав за кордон через систему "Шлях" як засновник благодійного фонду.

Раніше Футбольна асоціація Англії (FA) розпочала розслідування з приводу відео, на якому Мудрик виконує пісню Freestyle хіп-хоп виконавця Lil Baby. У ній 16 разів згадується слово "н*гер".

Перед цим стало відомо, що трансфер українського вінгера до "Челсі" змінив ринок футболістів у Європі. Тим часом "Шахтар" за перший квартал 2023 року сплатив до бюджету України 284 мільйони гривень податків після того, як основним джерелом прибутку став січневий трансфер Мудрика.