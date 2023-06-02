Мудрик відреагував на провальний сезон у "Челсі"

Спортсмен подякував уболівальникам за підтримку

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик звернувся до шанувальників, які підтримують його у непростий період у лондонському клубі. Напередодні українець потрапив у скандал через свою публікацію у соцмережах.

Відповідний пост український футболіст опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Спортсмен вважає, що в майбутньому на нього чекають "світлі часи".

"Я дуже ціную вашу підтримку. І завжди цінуватиму людей, які не відвертаються в темні часи. Бо коли прийдуть світлі часи, ви будете першими, кому я скажу "дякую".

З божою допомогою все вийде. Я навіть не хвилююся через невдачі, бо ніколи не здаюся. А для тих, хто ніколи не здається, рано чи пізно приходять світлі часи.

З повагою, Михайло", – написав Мудрик.

Мудрик у поточному сезоні зіграв у 15 матчах АПЛ, записавши на свій рахунок всього два асисти.

Раніше повідомлялося, що Михайло потрапив до трійки найшвидших футболістів АПЛ. Нагадаємо, "Шахтар" сплатив до бюджету України податок за трансфер Мудрика.