Мудрик отреагировал на провальный сезон в "Челси"

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обратился к поклонникам, которые поддерживают его в непростой период в лондонском клубе. Накануне украинец угодил в скандал из-за своей публикации в соцсетях.

Соответствующий пост украинский футболист опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. Спортсмен считает, что в будущем его ждут "светлые времена".

"Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Ибо когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо".

С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена.

С уважением, Михаил", – написал Мудрик.

Мудрик в текущем сезоне сыграл в 15 матчах АПЛ, записав на свой счет всего два ассиста.

Ранее сообщалось, что Михаил попал в тройку самых быстрых футболистов АПЛ. Напомним, "Шахтер" заплатил в бюджет Украины налог за трансфер Мудрика.