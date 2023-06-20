"Челсі" за 60 млн євро купив конкурента Мудрику

Новачок підписав контракт на шість років

"Челсі", чий російський ексвласник Роман Абрамович передумав віддавати Україні гроші за продаж клубу, оголосив про підписання футболіста "Лейпцига" Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 25-річний нападник уклав контракт на шість років.

За інформацією The Guardian, за французького новачка "Челсі" заплатив 60 млн євро. Його трансфер анонсувався ще восени 2022 року.

Футболіст діє на позиції відтягнутого нападника чи центрфорварда, але здатний зіграти і на лівому фланзі атаки, де грає український вінгер лондонців Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що Мудрик перейшов до англійської команди минулої зими за рекордні для його колишнього клубу "Шахтаря" 100 млн євро.

"Челсі" в сезоні 2022/23 посів лише 12-те місце в турнірній таблиці Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Крім того, лондонці дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де поступилися "Реалу".