"Челси" за 60 млн евро купил конкурента Мудрику

Новичок подписал контракт на шесть лет

"Челси", чей российский экс-владелец Роман Абрамович передумал отдавать Украине деньги за продажу клуба, объявил о подписании футболиста "Лейпцига" Кристофера Нкунку.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. 25-летний нападающий заключил контракт на шесть лет.

По информации The Guardian, за французского новичка "Челси" заплатил 60 млн евро. Его трансфер анонсировался еще осенью 2022 года.

Футболист действует на позиции оттянутого нападающего или центрфорварда, но способен сыграть и на левом фланге атаки, где играет украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

Напомним, что Мудрик перешел в английскую команду минувшей зимой за рекордные для его бывшего клуба "Шахтера" 100 млн евро.

"Челси" в сезоне 2022/23 занял лишь 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Кроме того, лондонцы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили "Реалу".