Абрамович передумал отдавать Украине деньги за продажу "Челси" и озвучил новое условие

Бывший владелец лондонского клуба хочет, чтобы средства были распределены между Украиной и россией

Российский олигарх Роман Абрамович, обещавший отдать 2,3 млрд фунтов Украине, всячески задерживает перевод денежных средств.

Жертвы российской агрессии, возможно, никогда не получат эти средства. Об этом сообщает dailymail.

По информации источника, Абрамович не спешит ставить подпись под документом, который позволит отправить замороженные правительством Великобритании 2,3 млрд фунтов Украине. Сообщается, что олигарх хочет, чтобы деньги были распределены между Украиной и Россией. В частности, чтобы часть суммы получили россияне, пострадавшие от войны.

Из-за санкций против рф ни британское правительство, ни Еврокомиссия не рассматривают данный вариант, а потому процесс передачи денег задержится.

Напомним, Абрамович под давлением британских властей был вынужден продать "Челси" Тодду Боули и другим инвесторам в прошлом году за 2,3 млрд фунтов.

Ранее сообщалось, что "Челси" в сезоне 2022/23 занял лишь 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Кроме того, английский клуб дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступил "Реалу". Добавим, за Синих выступает украинец Михаил Мудрик. Правда, в этом сезоне украинец особо не впечатлил, несмотря на огромную трансферную стоимость.