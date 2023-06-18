Абрамович передумав віддавати Україні гроші за продаж "Челсі" та озвучив нову умову

Колишній власник лондонського клубу хоче, щоб кошти були розподілені між Україною та росією

Російський олігарх Роман Абрамович, який обіцяв віддати 2,3 млрд фунтів Україні, всіляко затримує переказ коштів.

Жертви російської агресії, можливо, ніколи не отримають ці гроші. Про це повідомляє dailymail.

За інформацією джерела, Абрамович не поспішає ставити підпис під документом, який дозволить відправити заморожені урядом Великої Британії 2,3 млрд фунтів Україні. Повідомляється, що олігарх хоче, щоб гроші були розподілені між Україною та росією. Зокрема, щоби частину суми отримали росіяни, які постраждали від війни.

Через санкції проти рф ні британський уряд, ні Єврокомісія не розглядають даний варіант, а тому процес передачі грошей затримається.

Нагадаємо, Абрамович під тиском британської влади був змушений продати "Челсі" Тодду Боулі та іншим інвесторам минулого року за 2,3 млрд фунтів.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" у сезоні 2022/23 посів лише 12-е місце у турнірній таблиці Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Крім того, англійський клуб дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де поступився "Реалу". Додамо, за Синіх виступає українець Михайло Мудрик. Щоправда, цього сезону українець особливо не вразив, попри величезну трансферну вартість.