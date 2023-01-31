Абрамович передасть Україні гроші, отримані за продаж "Челсі": названо суму

Гроші будуть передані до спеціального фонду після того, як це схвалять у ЄС

Бізнесмен та російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів), які отримав від продажу футбольного клубу "Челсі". Відомо, що навесні минулого року Абрамович обіцяв передати ці гроші до фонду, створеного на користь потерпілих в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph. Але для передачі грошей необхідно одержати дозвіл від Євросоюзу, бо там російський олігарх перебуває під санкціями.

Як повідомляють джерела, ця сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена у поки неназваний фонд протягом кількох тижнів. Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом та Абрамовичем, коли у травні минулого року було укладено угоду про поглинання "Челсі" Тоддом Болі.

Повідомляється, що деталі стануть відомими протягом наступних двох тижнів. Це не перша допомога російського олігарха Україні. Нагадаємо, що Абрамович був членом переговорної делегації від росії і кілька разів навесні 2022 року приїжджав до Києва. Його участь у переговорах та візит до столиці підтвердив особисто президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа".

Також "Телеграф" повідомляв, що Канада має намір конфіскувати активи Абрамовича, щоб направити їх на відновлення України. Арешт зачепить майно компанії Granite Capital Holdings Ltd на 26 мільйонів доларів.

Додамо, що Абрамович набув слави "гаманця путіна", проте глава президентської фракції "слуга народу" в Раді Давид Арахамія запевняє, що російських олігарх урятував життя 400 000 українців.