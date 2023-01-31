Абрамович передаст Украине деньги, вырученные за продажу "Челси": названа сумма

Бизнесмен и российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), которые получил от продажи футбольного клуба "Челси". Известно, что весной прошлого года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. Но для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский олигарх находится под санкциями.

Как сообщают источники, эта сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель. Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было заключено соглашение о поглощении "Челси" Тоддом Боли.

Сообщается, что детали станут известны в течение следующих двух недель. К слову, это не первая помощь российского олигарха Украине. Напомним, что Роман Абрамович был членом переговорной делегации от россии и несколько раз весной 2022 года приезжал в Киев. Его участие в переговорах и визит в столицу подтвердил лично президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа".

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