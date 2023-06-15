Мудрик и Ванат в атаке: состав молодежной сборной Украины на Евро-2023

Сине-желтые поедут на турнир в боевом составе

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые будут играть на Чемпионате Европы-2023 U-21. Недавно наставник успел поруководить и национальной командой.

Список игроков, которых вызвал на турнир Ротань, доступен на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). В заявку команды попали и некоторые футболисты национальной команды.

Вратари : Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев)

: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев) Защитники : Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба — "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия)

: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба — "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия) Полузащитники : Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба — "Шахтер", Донецк)

: Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба — "Шахтер", Донецк) Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо", Киев), Богдан Вьюнник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Добавим, украинская "молодежка" на чемпионате Европы-2023 попала в группу B, где сыграет с Румынией, Испанией и Хорватией.

Напомним, главная команда страны перед молодежным Евро-2023 проведет две официальные встречи в отборе на ЧЕ-2024. Накануне Сине-желтые сыграли товарищеский поединок против сборной Германии (3:3).