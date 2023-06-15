Мудрик та Ванат в атаці: склад молодіжної збірної України на Євро-2023

Синьо-жовті поїдуть на турнір у бойовому складі

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які гратимуть на Чемпіонаті Європи-2023 U-21. Нещодавно наставник встиг покерувати і національною командою.

Список гравців, яких викликав на турнір Ротань, є на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ). До заявки команди потрапили й деякі футболісти національної команди.

Воротарі : Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ)

: Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ) Захисники : Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Максим Таловерів (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо" Київ), Ростислав Лях ("Рух" Львів), Максим Брагару ("Чорноморець" Одеса), Олексій Сич ("Кортрейк", Бельгія)

: Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Максим Таловерів (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо" Київ), Ростислав Лях ("Рух" Львів), Максим Брагару ("Чорноморець" Одеса), Олексій Сич ("Кортрейк", Бельгія) Півзахисники : Олексій Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтар", Донецьк), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Володимир Бражко ("Зоря" Луганськ), Микола Михайленко ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Дніпро-1" Дніпро), Олег Очеретько ("Шахтар", Донецьк), Михайло Мудрик ("Челсі", Лондон), Георгій Судаков, Дмитро Криськів (обидва — "Шахтар", Донецьк)

: Олексій Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтар", Донецьк), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Володимир Бражко ("Зоря" Луганськ), Микола Михайленко ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Дніпро-1" Дніпро), Олег Очеретько ("Шахтар", Донецьк), Михайло Мудрик ("Челсі", Лондон), Георгій Судаков, Дмитро Криськів (обидва — "Шахтар", Донецьк) Нападники: Владислав Ванат ("Динамо", Київ), Богдан В’юнник ("Грацер" Грац, Австрія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Додамо, українська "молодіжка" на чемпіонаті Європи-2023 потрапила до групи B, де зіграє з Румунією, Іспанією та Хорватією.

Нагадаємо, головна команда країни перед молодіжним Євро-2023 проведе дві офіційні зустрічі у відборі на ЧЄ-2024. Напередодні Синьо-жовті зіграли товариський поєдинок проти збірної Німеччини (3:3).