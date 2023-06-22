Минспорта добавило звездных футболистов сборной Украины в новый список спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Еще один легионер Сине-желтых отсутствует в данном перечне

Министерство молодежи и спорта Украины добавило звездных футболистов сборной Украины Михаила Мудрика, который зимой был продан "Шахтером" за рекордные для клуба 100 млн евро, и Илью Забарного в перечень атлетов, что нарушили обязательства по возвращению на родину по завершении спортивного мероприятия.

Данный список доступен на сайте ведомства. Оба игрока выступают за английские "Челси" и "Борнмут", куда перешли в январе 2023 года.

Примечательно, что в данный момент Мудрик защищает цвета молодежной сборной Украины на чемпионате Европы-2023, который проходит в Румынии и Грузии.

Вместе с тем, в списке Минспорта отсутствует их партнер по национальной команде и один из ключевых ее футболистов Виктор Цыганков, который защищает цвета испанской "Жироны".

Вероятно, его отсутствие связано с тем, что он выезжал за границу через систему "Шлях" как основатель благотворительного фонда.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование по поводу видео, на котором Мудрик исполняет песню Freestyle хип-хоп исполнителя Lil Baby. В ней 16 раз упоминается слово "н*гер".

Перед этим стало известно, что трансфер украинского вингера в "Челси" изменил рынок футболистов в Европе. Тем временем, "Шахтер" за первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен налогов после того, как основным источником прибыли стал январский трансфер Мудрика.