Российский депутат заявил, что международные организации хотят вернуть россию в мировой футбол

В рф поддержали интеграцию крымских клубов в российский футбол, из-за чего в Украинской ассоциации футбола (УАФ) потребовали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) немедленно отстранить Российский футбольный союз (РФС).

Председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС в ответ призвал УЕФА и ФИФА наказать УАФ за подобные призывы. Добавим, что членство РФС в международных футбольных органах приостановлено после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Крымские клубы давно должны были быть интегрированы в российский футбол. Наконец-то это происходит.

Что касается жалоб и призывов к отстранению, то, во-первых, УЕФА и ФИФА, как мы увидели, верят в возвращение российского футбола на мировую арену. А во-вторых, это точно не вопрос, который находится в компетенции украинских футбольных органов. Я бы даже рекомендовал УЕФА и ФИФА вынести предупреждение украинцам за такие призывы", – сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на инцидент с украинским флагом, который произошел на финале Лиги чемпионов сезона 2022/23 "Манчестер Сити — "Интер" в Стамбуле (Турция).