"Ну що, синку, пора додому?" Суркіс повернув Ярмоленка у "Динамо" (відео)

Біло-сині посилилися досвідченим українським футболістом

У вівторок, 27 червня, у футбольний клуб "Динамо" у статусі вільного агента повернувся хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, який минулого сезону виступав за "Аль-Айн" (ОАЕ).

Новий контракт Ярмоленка з "Динамо" розрахований на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті.

Примітно, що у презентації Ярмоленка взяв участь президент "Динамо" Ігор Суркіс. Пресслужба Біло-Синіх опублікувала відео розмови футболіста із власником клубу.

– Ну що, синку, пора додому?

– Так, пора. "Динамо" – це моя рідна команда.

– Чекаю.

– Чекаю зустрічі.

– Давай, синку, обіймаю, — сказав Суркіс.

Андрій раніше вже грав за Біло-синіх, ставши справжнім лідером команди. У складі основної команди "Динамо" Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, у матчі проти полтавської "Ворскли", а до того вінгер виступав за дублюючий склад киян. Хавбек у складі "Динамо" тричі завоював чемпіонство, двічі Кубок України та тричі Суперкубок.

За перший період у "Динамо" Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі у різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).

У серпні 2017 року "Динамо" продало Ярмоленка в дортмундську "Боруссію", потім гравець виступав в Англії за лондонський "Вест Гем", де провів 4 сезони, після чого вінгер сезон грав у "Аль-Айні" Сергія Реброва.

Нагадаємо, після закінчення клубного сезону 2022/23 Ребров очолив національну команду, куди відразу викликали 33-річного Ярмоленка. Збірна України у червні виграла два важливі матчі у відборі на Євро-2024, а також зіграла внічию з німцями (3:3).