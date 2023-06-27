"Фенербахче" збирається на турнір у рф, попри невдоволення футболістів

Стамбульці планують зіграти у товариському турнірі в країні-агресорі

Турецький "Фенербахче" не збирається скасовувати свою поїздку на товариський турнір у Санкт-Петербурзі (росія), попри жорстку позицію легіонерів.

Про це заявив член ради директорів "Фенербахче" Селахаттін Бакі у коментарі для sport24.ru. Напередодні стало відомо, що новий гравець Канарок Едін Джеко відмовився їхати до росії, через що в клубі з’явився розкол. Бакі запевнив, що команда точно прилетить у рф.

"Ми приїдемо до Росії. На цей час немає причин діяти інакше", — сказав Бакі.

Додамо, що турнір має відбутися на початку липня, до Санкт-Петербурга були запрошені сербська "Црвена Звєзда" та азербайджанський "Нефтчі". До речі, Джеко фактично скасував товариський матч своєї збірної проти росії у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, на початку минулого сезону "Фенербахче" у рамках кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів зустрічався з київським "Динамо". У Стамбулі після голу киян у ворота господарів турецькі фанати почали співати хвалебні пісні про президента рф володимира путіна. Пізніше керівництво "Фенербахче" відмовилося вибачатися перед українцями, а УЄФА покарав стамбульський клуб.