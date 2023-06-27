"Фенербахче" собирается на турнир в рф, несмотря на недовольство футболистов
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Стамбульцы планируют сыграть в товарищеском турнире в стране-агрессоре
Турецкий "Фенербахче" не собирается отменять свою поездку на товарищеский турнир в Санкт-Петербурге (россия), несмотря на жесткую позицию легионеров.
Об этом заявил член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки в комментарии для sport24.ru. Накануне стало известно, что новоиспеченный игрок Канареек Эдин Джеко отказался ехать в рф, из-за чего в клубе возник раскол. Баки заверил, что команда точно прилетит в рф.
"Мы приедем в россию. На данный момент нет причин действовать иначе", – сказал Баки.
Добавим, что турнир должен состояться в начале июля, в Санкт-Петербург были приглашены сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". К слову, Джеко фактически отменил товарищеский матч своей сборной против россии в ноябре 2022 года.
Напомним, в начале прошлого сезона "Фенербахче" в рамках квалификационного матча Лиги чемпионов встречался с киевским "Динамо". В Стамбуле после гола киевлян в ворота хозяев турецкие фанаты начали петь хвалебные песни про президента рф владимира путина. Позднее руководство "Фенербахче" отказалось извиняться перед украинцами, а УЕФА наказал турецкий клуб.