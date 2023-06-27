Спортсмену задали неудобный вопрос об уровне жизни в США и в рф

Вратарь "Динамо" (Москва) Игорь Лещук после пяти поездок в США сделал вывод, что американцы настолько бедны, что не могут позволить себе стиральную машину. Таким образом, спортсмен подыграл российской пропаганде, рассказывающей о загнивающем Западе.

Соответствующее интервью Лещука доступно на "РБ Спорт". Футболист не сумел сравнить уровень жизни в США и в рф, назвав себя туристом. При этом голкиперу не понравилось, что в его апартаментах в США не было стиральной машины.

– Где уровень жизни выше – в Америке или в россии?

– Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там. У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.

У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают.

У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому, — сказал Лещук.

Ранее сообщалось, что в россии призвали международные футбольные организации наказать Украину. Дело в том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от УЕФА и ФИФА немедленно отстранить Российский футбольный союз (РФС) после того, как в рф поддержали интеграцию крымских клубов в российский футбол.